Голова "Укрнафти" розповів про мільярдні борги і роботі з Коломойським

"Укрнафта" просить реструктуризувати податковий борг в розмірі 15 млрд грн і заморозити нарахування штрафів і пені. Після кожної виплати компанію штрафують на 20% від розміру платежу, в результаті борг тільки зростає.

Як заявив в інтерв'ю виданню БізнесЦензор голова правління "Укрнафти" Марк Роллинс, реструктуризацію боргу не підтримують через те, що це могло б вважатися підтримкою одного з акціонерів компанії Ігоря Коломойського. "А він непопулярний зараз серед певної частини політикуму і це чутливий чинник для деяких держчиновників", - пояснює менеджер.

Станом на кінець 2017 року основна сума податкового боргу, не рахуючи штрафів і пені, у "Укрнафти" і її структурних підрозділів становила 11,85 млрд грн. На даний момент компанія погасила 580 млн грн, однак через штрафи та пені загальна заборгованість перед бюджетом склала вже 15 млрд грн.

За словами Марка Роллінса, регулярних зустрічей з бізнесменом Ігорем Коломойським у нього немає, проте з акціонером він регулярно спілкується. "Я регулярно спілкуюся і з Коломойським і з Коболєвим (Андрій Коболєв, глава правління НАК" Нафтогаз "). Зазвичай це відбувається за моєю ініціативою, коли у мене є якесь питання, по якому мені потрібна позиція акціонерів. Це може стосуватися, наприклад, стратегії компанії або інвестиційних планів. Я хочу, щоб акціонери розуміли, що робить правління і чому. щоб для них це не було сюрпризів", - розповів Роллинс.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що видання enkorr підрахувало: "Укрнафта" за підсумками минулого року недоотримала 2,3 млрд грн доходу від реалізації аміаку через різницю в фактичній ціні продажу аміаку "ДніпроАзоту", підконтрольному олігарху Ігорю Коломойському, і його ринкової вартості на момент продажу. У той же час Марк Роллинс впевнений, що експерти видання помилилися і ціни "не порівнянні ні за обсягами, ні за умовами поставки з тими, за якими продавала аміак" Укрнафта ".