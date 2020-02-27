Голова "Укргідроенерго" виправдався за 10 млн гривень зарплати

Голова ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота, який заробив за 2019 рік 10 мільйонів гривень, заявив, що визначення окладу та премій здійснюється виключно у визначених урядом межах.

"Товариство самостійно не переглядає та не встановлює посадовий оклад та розмір винагороди генеральному директору", – повідомив Сирота, передає пресслужба найбільшої гідрогенеруючої компанії країни.

Зокрема, фактичний розмір винагороди визначався та був погоджений Мінекоенерго на підставі наказів профільного міністерства.

Водночас він визнав, що затверджена методологія розрахунку окладу не відповідає реаліям.

"Затвердіть нову методологію, і вона буде впроваджена, відповідно, ми зменшимо заробітні плати керівництва", – резюмував Сирота.

Голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота заробив за 2019 рік 10 мільйонів гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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