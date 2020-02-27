Голова "Укргідроенерго" виправдався за 10 млн гривень зарплати

Голова ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота, який заробив за 2019 рік 10 мільйонів гривень, заявив, що визначення окладу та премій здійснюється виключно у визначених урядом межах.
"Товариство самостійно не переглядає та не встановлює посадовий оклад та розмір винагороди генеральному директору", – повідомив Сирота, передає пресслужба найбільшої гідрогенеруючої компанії країни.
Зокрема, фактичний розмір винагороди визначався та був погоджений Мінекоенерго на підставі наказів профільного міністерства.
Водночас він визнав, що затверджена методологія розрахунку окладу не відповідає реаліям.
"Затвердіть нову методологію, і вона буде впроваджена, відповідно, ми зменшимо заробітні плати керівництва", – резюмував Сирота.
Голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота заробив за 2019 рік 10 мільйонів гривень
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міністр економічного розвитку й торгівлі України Тимофій Милованов нещодавно знову поскаржився на зарплати у Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.
Милованов також поскаржився на свою заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5 000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують у Кабміні, "підштовхують до корупції".
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.
У результаті міністерці освіти України Ганні Новосад збільшили зарплату з 30 до 111 тисяч гривень.
Керівництво Міністерства культури України виписало собі зарплат і премій за підсумками грудня на суму понад 2 мільйони гривень.
Зокрема, рекордні 497,7 тисячі гривень отримав Державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв. Водночас перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч гривень, заступниця міністра Ірина Подоляк – майже 395 тисяч гривень.
Голова Міністерства культури України Володимир Бородянський пояснив виплату високих зарплат і премій керівництву відомства у грудні тим, що державна служба має пропонувати фахівцям винагороду, не нижчу за середню медіану ринку.
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