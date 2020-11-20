Голова 'Укравтодору' скасував закупівлю елітних авто і почав розслідування

Голова "Укравтодору" Олександр Кубраков повідомив, що тендер Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області на автомобіль Toyota Land Cruiser Prado скасовано.

Одночасно із цим були ініційовані додаткові перевірки аналогічних закупівель. Про це у Facebook повідомляє пресслужба "Укравтодору".

"Необґрунтовані витрати державних коштів недопустимі. Я наполягаю на тому, щоб для службових цілей обиралися недорогі авто базової комплектації", – повідомив Кубраков.

"Надалі будемо контролювати це питання і за допомогою формальних механізмів – у регіони вже надіслано відповідне окреме доручення. Дякую громадськості та журналістам за уважність", – резюмував голова "Укравтодору".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укравтодор" за результатами тендеру планував витратити 3,5 млн грн на преміальні автомобілі Toyota – Land Cruiser Prado і Highlander.

Зокрема, Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області замовила Toyota Highlander Premium у ТОВ "Алмаз Мотор, ЛТД" вартістю 1,7 млн грн. На позашляховик Toyota Land Cruiser Prado "Укравтодор" планував витратити 1,8 млн грн.