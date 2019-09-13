Голова СБУ пригрозив силовикам "важкими часами": що сталося

Глава Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов анонсував реформу відомства, в рамках якої пообіцяв провести скорочення штату і підвищення зарплат.

Про це повідомляє видання Liga.net, яке підкреслює, що дії Баканова є частиною системної реформи.

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"Скорочення штату буде обов'язково. Про це говорити досить боляче, тому що це в першу чергу штат - це люди. Скорочувати завжди неприємно, але це потрібно робити", - заявив Баканов.

Також голова відомства поскаржився на нинішній рівень зарплат співробітників спецслужб і зазначив, що працівники СБУ повинні бути забезпечені належним чином.

Раніше прес-секретар СБУ Олена Гітлянська заявила, що відомство проводить системну реформу, яка повинна наблизити її до стандартів кращих спецслужб світу.

"Не чекаючи прийняття нової редакції Закону України "Про Службу безпеки України", СБУ проводить дієву і системну реформу відомства, яка повинна наблизити нас до стандартів кращих спецслужб світу", - написала Гітлянська.

В рамках реформи буде проведено функціональний аудит власних структурних підрозділів для визначення ефективності їх роботи.

Метою перевірки є також оптимізація чисельності СБУ з урахуванням забезпечення належного рівня державної безпеки.

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