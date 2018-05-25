Голова НКРЕКП йде у відставку: хто займатиметься тарифами в Україні

В Україні за кілька днів закінчується термін повноважень чинного голови Національної комісії у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка. Вже незабаром визначати політику в сфері тарифоутворення буде новий склад комісії. Зараз на посаду голови комісії претендує більше 10 осіб.

Як розповіло OBOZREVATEL джерело в комісії, Вовк на другу каденцію не претендуватиме. Так, одна з вимог до нового кандидата - 5 років роботи в енергетиці, в той час як у чинного голови комісії є всього лише трирічний досвід. "Зміниться склад комісії, що буде далі, я не можу сказати. Час покаже. Зараз НКРЕКП працює відповідно до закону, я не можу сказати, що щось робиться не так. Сподіваюся, і наступний склад дотримуватиметься цих принципів. Буде змінюватися політика чи ні - ніхто не знає ", - розповіло джерело.

У той же час сам Дмитро Вовк інформацію про свій відхід з комісії коментувати OBOZREVATEL по телефону відмовився. Головні претенденти на посаду голови комісії: Олександр Формагей (працював членом НКРЕКП), Олена Антонова (ДТЕК), Дмитро Коваленко (Держенергоефективність) та Оксана Кривенко (замдиректора одного з департаментів НКРЕКП).

Дмитро Вовк nerc.gov.ua

Нагадаємо, НКРЕКП встановлює тарифи на електроенергію, опалення, гарячу та холодну воду. Комісія - головний регулятор ринку. Поки що чинний голова комісії був призначений за наказом президента виконувачем обов'язків у кінці грудня 2014 року. З червня 2015 року вступив у повноваження голови регулятора. До цього Вовк працював у компаніях ICU та Roshen.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як влітку в Україні можуть зрости тарифи на комунальні послуги.