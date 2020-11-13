Голова НБУ пояснив, чи будуть масово друкувати гроші

Голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що уряд не буде друкувати гроші, щоб закрити дефіцит у 270 мільярдів гривень, який закладений в бюджеті на наступний рік.

"Фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії заборонено Законом про Національний банк. Це стаття 54, пункт 2. Я настільки часто цю статтю цитую, що дуже добре пам’ятаю її номер та назву", – повідомив Шевченко в інтерв’ю "Голосу Америки".

За його словами, заборонене не тільки пряме фінансування дефіциту державного бюджету, а з використанням будь-яких державних структур.

"Тому немає підстав для розмов, що Національний банк України буде друкувати гроші з метою фінансування дефіциту бюджету. Ні. Ми знову-таки повертаємось до питання незалежності Національного банку", – резюмував Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній міністр економіки Тимофій Милованов заявив про необхідність почати друкувати гроші через критичну ситуацію, що склалася в Україні. Милованов наголосив, що зараз усі країни несуть шалені бюджетні дефіцити, тому що підтримують свої економіки.