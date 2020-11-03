Голова НАЗК розповів, як КСУ дав топ-чиновникам 'зелене світло' на корупцію

Голова Національного агентства з протидії корупції Олександр Новіков заявив, що Конституційний Суд України своїм рішенням звільнив топ-чиновників від зобов'язання повідомляти про суттєві зміни в майновому стані.

У свою чергу це дає державним службовцям "зелене світло" приховати свої статки і уникнути відповідальності. Про це прес-служба НАЗК повідомила на Facebook.

"Громадяни мають право знати, а не здогадуватися, про статки посадовців. Звільнення від зобов’язання повідомляти про суттєві зміни в майновому стані — це "зелене світло" чиновникам приховати свої статки, уникнути відповідальності та продовжувати діяти у приватних інтересах, замість працювати на благо держави за гроші платників податків", – зазначив Новіков.

За його словами, поки ситуація навколо рішення Конституційного Суду не буде врегульована, на сайті Реєстру декларацій неможливо подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

До відповідного рішення КС посадові особи були зобов'язані в електронній формі протягом 10 календарних днів з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення витрат повідомити про це НАЗК.

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