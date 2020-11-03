Голова НАЗК розповів, як КСУ дав топ-чиновникам "зелене світло" на корупцію
Голова Національного агентства з протидії корупції Олександр Новіков заявив, що Конституційний Суд України своїм рішенням звільнив топ-чиновників від зобов'язання повідомляти про суттєві зміни в майновому стані.
У свою чергу це дає державним службовцям "зелене світло" приховати свої статки і уникнути відповідальності. Про це прес-служба НАЗК повідомила на Facebook.
"Громадяни мають право знати, а не здогадуватися, про статки посадовців. Звільнення від зобов’язання повідомляти про суттєві зміни в майновому стані — це "зелене світло" чиновникам приховати свої статки, уникнути відповідальності та продовжувати діяти у приватних інтересах, замість працювати на благо держави за гроші платників податків", – зазначив Новіков.
За його словами, поки ситуація навколо рішення Конституційного Суду не буде врегульована, на сайті Реєстру декларацій неможливо подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
До відповідного рішення КС посадові особи були зобов'язані в електронній формі протягом 10 календарних днів з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення витрат повідомити про це НАЗК.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 КК, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.
Судді КСУ скасували кримінальну відповідальність за неправдиве декларування, діючи у власних інтересах. За повідомленням НАЗК, у декларації двох суддів КСУ – Ірини Завгородньої та Сергія Головатого виявлені ознаки подання неправдивої інформації.
Рішенням Конституційного суду України НАЗК позбавили доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без перевірки неможливо призначення переможців місцевих виборів.
Офіс президента опублікував заяву, в якій пообіцяв: антикорупційні інструменти в законодавстві України "буде збережено або в крайньому разі відновлено".
Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що рішення Конституційного Суду загрожує національній безпеці країни.
Зі свого боку, президент Володимир Зеленський заявив, що система електронних декларацій працюватиме – днями потрібні законопроєкти розроблять і внесуть до парламенту.
Також глава НАЗК Олександр Новіков заявив, що КС планує скасувати низку законів, які стосуються української мови, земельної реформи та створення Вищого антикорупційного суду.