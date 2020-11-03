Голова КСУ прописався в елітному котеджі члена команди "Слуга народу" – розслідування

Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький прописаний у будинку в котеджному містечку "Коник" (Жуків острів, поруч із Конча-Заспою), який належить члену команди "Слуга народу" Сергію Левченку.

Про це сказано в розслідуванні Bihus.Info (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). Судячи зі світлин в Instagram Левченка, з очільником суду його пов’язують товариські стосунки.

Котеджне містечко "Коник" Bihus Info

Декларація Тупицького Bihus Info

"Ми знайшли спільні фото Левченка з Тупицьким, що були зроблені під час святкування Водохреща, закордонної рибалки тощо. В Instagram Сергія Левченка є і фото в кріслі судді Конституційного Суду України", – сказано в матеріалі.

Спільні фото Левченка з Тупицьким Bihus Info

Спільні фото Левченка з Тупицьким Bihus Info

Фото Левченка у кріслі судді КСУ Bihus Info

У будинку, окрім Тупицького, відповідно до його електронної декларації, прописалися також його дружина та діти.

"На яких умовах очільник Конституційного Суду отримав прописки в маєтку, що належить Левченку, – невідомо. Орієнтовна вартість будинку такої площі тут може становити близько мільйона доларів. Ба більше, за інформацією з реєстру нерухомості, Левченку в "Конику", окрім цього будинку, належить також і котедж навпроти", – вказують журналісти.

Левченко – донецько-київський бізнесмен, є керівником і співвласником фірм "КНЗС" і "К252". З такою ж назвою є ресторанний комплекс поблизу Конча-Заспи. На цьогорічних місцевих виборах він був кандидатом у депутати Київської обласної ради від команди "Слуга народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що теща голови Конституційного Суду Лариса Колпаченко володіє чотирма земельними ділянками з будинком під Києвом, хоча раніше працювала фармацевткою.