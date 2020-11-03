Голова КСУ прописався велітному котеджі члена команди 'Слуги народу' – розслідування

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький прописаний у будинку в котеджному містечку "Коник" (Жуків острів, поруч з Конча-Заспою), який належить члену команди "Слуги народу" Сергію Левченку.

Про це сказано у розслідуванні Bihus.Info (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). Судячи зі світлин у Instagram Левченка, з очільником суду його пов’язують товариські стосунки.

"Ми знайшли спільні фото Левченка з Тупицьким, що були зроблені під час святкування Водохреща, закордонної рибалки тощо. В Instagram Сергія Левченка є і фото в кріслі судді Конституційного суду України", – сказано в матеріалі.

У будинку, окрім Тупицького, відповідно до його електронної декларації, прописалася також його дружина та діти.

"На яких умовах очільник Конституційного суду отримав прописки в маєтку, що належить Левченку – невідомо. Орієнтовна вартість будинку такої площі тут може становити близько мільйона доларів. Більше того, за інформацією з реєстру нерухомості, Левченку в "Конику" окрім цього будинку, належить також і котедж навпроти", – вказують журналісти.

Левченко – донецько-київський бізнесмен, є керівником і співвласником фірм "КНЗС" і "К252". З такою ж назвою є ресторанний комплекс поблизу Конча-Заспи. На цьогорічних місцевих виборах він був кандидатом в депутати Київської обласної ради від команди "Слуги Народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що теща голови Конституційного Суду Лариса Колпаченко володіє чотирма земельними ділянками з будинком під Києвом, хоча раніше працювала фармацевткою.