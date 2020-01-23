Голова Громадських рад при ДФС та Мінфіні приховав квартиру у Києві? Викрито нові факти

Голова Громадських рад при Державній фіскальній службі та Міністерстві фінансів Дмитро Олексієнко користувався квартирою у Києві площею 89,9 м2, яка офіційно належить колекторській компанії.

Про це свідчать дані декларації про доходи, яку Олексієнко як тоді ще кандидат на посаду голови ДПС 4 квітня 2019 року подавав до Національного агентства з запобігань корупції. При цьому своє право користування голова ради зазначав вибірково – в одній з декларацій повідомив про це, а в іншій не вказав.

Згідно з декларацією, Олексієнко набув права на об’єкт нерухомості у Києві 16 вересня 2017 року. Разом з тим, в деклараціях, які опублікував Олексієнко раніше, а саме 29 березня 2018 року, а також 29 березня 2019, дану квартиру не було згадано.

Цікаво, що право власності на житло зазначене у декларації, як "інше право користування", "зберігання речових доказів у кримінальній справі".

ТОВ "Кей-колект",яка є власником житла Олексієнка, згідно інформації аналітичної системи YouControl, володіє загалом 2551 об’єктами нерухомості. За інформацією ЗМІ, компанія висиляє боржників банків з їхнього житла.

Бенефіціарами ТОВ "Кей-колект" є кіпрський офшор "Проматек Лімітед" та іноземці Алекс Мунтяну та Каміл Гоца, що в свій час мали стосунок до компанії Dragon Capital, а тепер, згідно інформації в ЗМІ, керують регіональним фондом прямих інвестицій 4i Capital Partners.

Прикметно, що у власності Олексієнка, крім квартири у Києві, яку він "забув" задекларувати, перебуває "лише" мізерна частка (0,2%) квартири загальною площею 70,1%, яка знаходиться в м. Вугледар Донецької області.

У своїй декларації за 2018 рік він декларує корпоративні права на ТОВ "АКГ "Експерт", ТОВ АФ "Експерт" та ТОВ "Стандарт-аудит" (50% від загального капіталу). Зазначена вартість компаній у грошовому вираженні - 800 тис грн, 300 тис грн, а також 90352,50 грн відповідно.

Наразі компанія Олексієнка ТОВ "АКГ "Експерт" знаходиться у стані припинення, має податковий борг на загальну суму 191 тис 253 грн (станом на 01.12.2019), а також анульоване свідоцтво платника ПДВ (31.01.2018).

У 2018 році зарплата декларанта у ТОВ АФ "Експерт" склала 44 тис 676 грн, а у ТОВ "Стандарт-аудит" - 11 тис 400. На місяць виходить близько 4700 грн. Зарплата дружини за рік - 38 тис 400 грн.

При цьому, варто зазначити, що, згідно з декларацією, більше жодних доходів, транспортних засобів, матеріальних активів, у тому числі готівкових коштів або заощаджень на банківських рахунках, як у нього, так і у його родини (дружина та двоє дітей) – нема.

Звісно, правові підстави для притягнення до відповідальності Олексієнка відсутні, оскільки він не є посадовою особою, однак наведені вище факти змушують задуматися над доброчесністю голови цих важливих громадських органів. Додамо, що нещодавно Олексієнко став головуючим на установчих зборах новоствореної громради Державної податкової служби, тобто на досягнутому він зупинятись не збирається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку січня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський у 2019 році отримав близько 5 млн грн прибутку від діяльності студії "Квартал 95". Про це свідчать дані в його декларації про доходи.

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