Голова Держфінмоніторингу розповів про заходи боротьби з фінансуванням тероризму

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський провів зустріч з президентом Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) Ельжбєтою Франкув-Яскевич.

Сторони обговорили основні аспекти та результати, отримані в ході проведення другої Національної оцінки ризиків у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також заходи, що вживаються Україною з метою усунення виявлених ризиків. Про це повідомляє пресслужба ДСФМ.

Також Черкаський поінформував Франкув-Яскевич про заходи, що вживаються Держфінмоніторингом у межах підготовки України до розгляду і затвердження другого звіту про прогрес за результатами п'ятого раунду взаємної оцінки MONEYVAL.

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Голова ДСФМ запевнив свою європейську колегу в незмінності курсу України на шляху до імплементації антлегалізаційних директив ЄС і гармонізації національного законодавства до міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів.

За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості про продовження співпраці в сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

Черкаський повідомив про незмінність курсу України на шляху до імплементації антілегалізаціонних директив ЄС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Державна служба фінансового моніторингу представила звіт про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

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