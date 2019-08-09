"Звільнити всіх, крім себе": голова АМКУ звернувся із зухвалим проханням до Зеленського

Голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв 4 липня надіслав президенту Володимиру Зеленському документ "Про розгляд питання щодо звільнення державних уповноважених", який містив прізвища усіх членів комітету окрім самого очільника.

Зокрема, керівник АМКУ перерахував прізвища вісьмох держуповноважених, що перебували в складі комітету, повідомляють "Наші гроші".

Терентьєв попросив "прийняти рішення щодо звільнення державних уповноважених, відповідно до компетенції президента, визначеної законом України "Про Антимонопольний комітет".

Після цього були оприлюднені президентські укази про звільнення чотирьох членів АМКУ – Марії Ніжнік, Агії Загребельської, Андрія Вовка та Валерія Полюховича.

Керівник Антимонопольного комітету перерахував прізвища усіх вісьмох держуповноважених "Наші гроші"

До переліку Терентьєв додав свою інтерпретацію ч.1 ст.11 Закону "Про Антимонопольний комітет України" "Наші гроші"

До переліку Терентьєв додав свою інтерпретацію ч.1 ст.11 Закону "Про Антимонопольний комітет України" про те що "державні уповноважені звільняються з посад президентом".

Відповідна норма закону була введена в дію за часів Віктора Януковича. Вона дозволяла президенту у будь-яку мить звільнить державного уповноваженого.

Однак у 2014 році Верховна Рада скасувала цю норму, повернувши попередню редакцію: державні уповноважені призначаються і звільняються президентом за поданням прем’єр-міністра, яке вноситься на підставі пропозицій голови АМКУ.

Терентьєв попросив "прийняти рішення щодо звільнення державних уповноважених, відповідно до компетенції президента" PRAVO.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше державний уповноважений Антимонопольного комітету України Світлана Панаіотіді визнала, що АМКУ не бореться з монополістами так, як повинен.

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