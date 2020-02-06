Голосування переноситься: Арахамія заявив про проблеми із запуском ринку землі

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада найближчим часом не зможе запустити ринок землі в Україні.

Очікується, що парламент розглядатиме відповідний законопроєкт ще два місяці. Про це він повідомив у коментарі OBOZREVATEL.

У такий спосіб фінальне голосування щодо старту продажу землі в Україні відбудеться не раніше, ніж у березні.

Також Арахамія заявив, що співпраця з МВФ важлива для України, але робити заради неї "якісь кульбіти" при ухваленні закону про ринок землі Верховна Рада не буде.

Раніше президент Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради, де розглядатиметься законопроєкт про ринок землі. Він прийшов на засідання фракції "Слуга народу" й умовив депутатів підтримати земельну реформу.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, зустріч глави держави з СН тривала 45 хвилин. Він просив "слуг народу" проголосувати за земельну реформу за два дні, оскільки в лютому Україна матиме переговори з МВФ.

Під час обговорення ініціативи Зеленський пообіцяв народним обранцям, що землю не скуповуватимуть іноземці та великі фірми.

Такий вигляд мають правки до законопроєкту про ринок землі на папері Телеканал "НАШ"

Як повідомляв кореспондент OBOZREVATEL, у Раді тривають напружені "торги" між фракціями за голоси, необхідні для ухвалення документа. За його словами, нардепи налаштовані сидіти "до перемоги", але ніхто не знає, як довго відбуватиметься голосування.

Водночас монобільшість погодилася виступити за проєкт про запуск ринку землі тільки після обговорення з Володимиром Зеленським.

"Пройшлися щодо всіх зауважень, які були до закону про землю, і фракція підтримала, звісно, голосування за цей надважливий для нашої країни документ", – сказав депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв у кулуарах Верховної Ради.

Крім того, президент запевнив фракцію СН, що про жоден розпуск Верховної Ради зараз мови бути не може. Він переконує, що всі ці чутки "розганяють вороги".

Водночас у столиці зібралися активісти, які хотіли, щоб влада прислухалася до їхніх вимог щодо впровадження ринку землі в Україні. Спершу люди прийшли під ОПУ.

Там вони закликали Зеленського зустрітися з аграріями та прислухатися до їхньої думки. Потім колона з плакатами вирушила до будівлі Верховної Ради України, де 6 лютого розглянуть законопроєкт про введення ринку землі сільськогосподарського призначення.

Пізніше стало відомо, що учасникам мітингу, які зібралися з протестами проти запровадження ринку землі в Україні, платять від 140 до 300 гривень.

Очікується, що парламент розглядатиме відповідний законопроєкт ще два місяці

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.

Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.

12 листопада у Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".

Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. У такий спосіб вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати й купувати землю.

До другого читання у законопроєкт про ринок землі внесли 4 тисячі правок. Процедуру розгляду цих пропозицій визначать у сесійній залі.

До цього Арахамія визнавав, що голосування за земельний закон може затягнутися. Проте, за його словами, 6 лютого в парламенті очікувалася "земельна ніч". Зазначалося, що нардепи мають намір голосувати "до перемоги" й планують завершити роботу до 3-4 ранку п'ятниці.

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