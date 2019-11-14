Годують солдат: як в Україні вирішують проблему прострочених продуктів

В Україні прострочений на складах Державного резерву товар може опинитися у їдальнях армії і в'язниць.

"Я не думаю, що прострочений товар зі складів Держрезерву виявиться на ринку або ж в приватних магазинах. Швидше за все – в їдальнях Міноборони або ж пенітенціарної служби", – повідомив економіст Олег Пендзин, передають "Вести".

При цьому прострочений товар, за правилами, повинен бути утилізований, переданий на переробку або ж викинутий на смітник. Зокрема, це питання вирішує експертиза.

"По суті, в Держрезерві складуються товарно-матеріальні цінності на випадок НП, доступ до яких ніхто мати не повинен. Ці самі цінності за графіком оновлюються, і щороку на це закладаються гроші. Якщо у товару закінчується термін придатності, він йде на продаж за низькою ціною, але ще тоді, коли придатний. Жодного разу за всю історію України товар, що підлягає списанню, ніхто безкоштовно не роздавав і не віддавав в благодійних цілях нужденним. Продукти вигідніше продати", – резюмував Пендзин.

В Україні прострочений на складах Державного резерву товар може виявитися в їдальнях армії "Хвиля"

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