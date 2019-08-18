Гнучкий графік і переробки: розкриті цікаві нюанси нового Трудового кодексу

Одне з цікавих нововведень, запланованих в проекті Трудового кодексу – можливість співробітника самому визначати свою зайнятість.

"Цей пункт стосується не всіх. Він стосується керівних посад і співробітників, які працюють віддалено, з дому. Такі люди зможуть самі регулювати свій робочий графік", – розповіла в ефірі ObozTV експерт з працевлаштування Юлія Дрожжина.

На думку Дрожжиної, це позитивне нововведення. "Якщо такий вид зайнятості прийнятний для ринку праці – він має бути узаконений", – зауважила вона.

Також експерт дала роз'яснення з приводу запланованого збільшення тривалості робочого дня з 8 до 12 годин.

Дрожжина вважає, що це навряд чи призведе до "примусових" переробок.

"Якщо я не помиляюся, таке збільшення тривалості робочого дня має здійснюватися за письмовою згодою працівника. Крім того, є обмеження щодо кількості переробок. Не більше 150 чи 170 годин на рік", – звернула вона увагу.

Головна перевага такої новації, за її словами, полягає в перерахунку оплати праці відповідно до реального часу роботи.

"Звичайно, все додатково оплачується. За подвійною ставкою, умовно кажучи. Зараз і так багато переробляють. Особливо на виробництвах. З ухваленням такого закону людина зможе заробляти те, що вона фактично відпрацювала, за збільшеною ставкою, яка прописана в законі. А не на розсуд роботодавця: схотів – заплатив, не схотів – не заплатив", – констатувала експерт.

Очікується, що вже скоро українці зможуть працювати за новими правилами flexjobs.com

OBOZREVATEL нагадує, що чинний Кодекс законів про працю (КЗпП) був ухвалений ще в 1970-х роках. Багато норм давно застаріли, тому в Україні знову почали активно обговорювати необхідність внести зміни до трудового законодавства.

Нові правила можуть запрвоадити вже в найближчому майбутньому. Серед них – збільшення відпустки до 28 днів, розширення підстав для звільнень, законна можливість фрілансу та інші пропозиції роботодавців.

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