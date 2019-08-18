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Гнучкий графік і переробки: розкриті цікаві нюанси нового Трудового кодексу

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Одне з цікавих нововведень, запланованих в проекті Трудового кодексу – можливість співробітника самому визначати свою зайнятість.

"Цей пункт стосується не всіх. Він стосується керівних посад і співробітників, які працюють віддалено, з дому. Такі люди зможуть самі регулювати свій робочий графік", – розповіла в ефірі ObozTV експерт з працевлаштування Юлія Дрожжина.

На думку Дрожжиної, це позитивне нововведення. "Якщо такий вид зайнятості прийнятний для ринку праці – він має бути узаконений", – зауважила вона.

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Також експерт дала роз'яснення з приводу запланованого збільшення тривалості робочого дня з 8 до 12 годин.

Дрожжина вважає, що це навряд чи призведе до "примусових" переробок.

"Якщо я не помиляюся, таке збільшення тривалості робочого дня має здійснюватися за письмовою згодою працівника. Крім того, є обмеження щодо кількості переробок. Не більше 150 чи 170 годин на рік", – звернула вона увагу.

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Головна перевага такої новації, за її словами, полягає в перерахунку оплати праці відповідно до реального часу роботи.

"Звичайно, все додатково оплачується. За подвійною ставкою, умовно кажучи. Зараз і так багато переробляють. Особливо на виробництвах. З ухваленням такого закону людина зможе заробляти те, що вона фактично відпрацювала, за збільшеною ставкою, яка прописана в законі. А не на розсуд роботодавця: схотів – заплатив, не схотів – не заплатив", – констатувала експерт.

Очікується, що вже скоро українці зможуть працювати за новими правилами

Очікується, що вже скоро українці зможуть працювати за новими правилами

flexjobs.com

OBOZREVATEL нагадує, що чинний Кодекс законів про працю (КЗпП) був ухвалений ще в 1970-х роках. Багато норм давно застаріли, тому в Україні знову почали активно обговорювати необхідність внести зміни до трудового законодавства.

Нові правила можуть запрвоадити вже в найближчому майбутньому. Серед них – збільшення відпустки до 28 днів, розширення підстав для звільнень, законна можливість фрілансу та інші пропозиції роботодавців.

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Теми
Робота в Україні Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Юлія Дрожжина
Місце
Україна
Теги
Кодекс про працю робота працевлаштування зарплата
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