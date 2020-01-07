Аналітики дали фінансовий прогноз на 2020 рік

Експерти з консалтингового агентства PwC повідомили, що в 2020 році світову економіку чекає процес "слоубалізації", тобто уповільнення темпів зростання.

За прогнозом економістів, в цьому році світова економіка зросте на 3,4%, що нижче торішнього показника в 3,8%, передає РБК.

При цьому "джерелом оптимізму" залишається показник рівня сфери послуг. Наприклад, в 2020 році очікується, що експорт послуг в світі досягне 7 трлн доларів зі збереженням лідерства США і Великобританії.

"Ми повинні чітко розуміти, що відбувається глобальне уповільнення зростання економіки, яке характеризується продовженням інтеграції та економічного розвитку, але більш повільними темпами, нижчими за середні", – розповів старший економіст PwC Баррет Купелян.

При цьому в світі прогнозується зростання числа робочих місць з "нерівномірністю розподілу". Очікується, що країни "Великої сімки" збільшать число робочих місць на 2 млн.

У 2020 році очікується, що населення Землі зросте до 7,7 млрд чоловік. Найбільший приріст буде в Китаї, Індії та країнах Африки. Також число людей старше 60 років в світі перевищить позначку в 1 млрд.

Світова економіка

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський повідомив, що курс долара в Україні в 2020 році може переступити позначку в 30 грн.

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