GlobalMoney почала тестувати нову функцію доступу до гаманців

Платіжна система GlobalMoney впровадила в тестовому режимі можливість ідентифікації гаманців за допомогою bankID.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Зараз в мобільному електронному гаманці Global24 можуть пройти ідентифікацію клієнти ПриватБанку, Монобанку, банку "Південний" і ще декількох банків-партнерів із загальною клієнтською базою понад 25 млн фізичних осіб. Найближчим часом планується впровадження bankID НБУ для покриття максимальної кількості клієнтів", – сказано у повідомленні.

У GlobalMoney підкреслили, що наразі система електронних грошей працює в штатному режимі в рамках чинного законодавства. Кожному користувачу буде заздалегідь повідомлено про зміни, але вже зараз можна пройти ідентифікацію.

Міжнародна Платіжна система GlobalMoney на ринку з 2009 року і сконцентрована на роботі з операторами мобільного зв'язку, торговельними мережами, банками та іншими фінансовими установами. Понад 80% українських електронних гаманців створені в рамках системи електронних грошей GlobalMoney. Серед партнерів компанії GlobalMoney – банки ПриватБанк, Монобанк, банк "Альянс"; оператори Vodafone, "Київстар", "Лайфселл", "Укрпошта", роздрібна мережа АЛЛО, мережа заправних станцій WOG та інші.

Нагадаємо, 14 вересня на сайті НБУ було опубліковано Постанову No133 "Про затвердження Змін до Положення про електронні гроші". Ця постанова передбачає підняття лімітів на суми, що знаходяться на електронних гаманцях користувачів, з 14 000 до 400 000 тисяч гривень. При цьому вводиться обов'язкова ідентифікація користувачів гаманців.

Вводяться додаткові вимоги до банків-емітентів електронних грошей для підвищення рівня захисту користувачів. Так само зміни зачепили і порядок проходження операцій.

Відзначимо, що положення Постанови почнуть працювати тільки через 6 місяців, а за цей час учасники ринку будуть доопрацювати технічну частину, розробити необхідні документи, а також внести пропозиції про зміни в правила електронних грошей.