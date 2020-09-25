У Тернополі на мільйонному хабарі затримали топ-податківця і його сина: погрожували розправою

У Тернополі затримали заступника начальника Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДПС у області та його сина з другом, а також декілька осіб з кримінального світу.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора. Зазначається, що вони вимагали неіснуючий борг у розмірі 40 тисяч доларів.

"За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури затримано начальника Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській області та його сина – керівника підприємства, а також ще двох осіб за фактом вимагання (ч. 3, 4 ст. 189 КК України)", – сказано в повідомленні.

За даними слідства, начальник податкової інспекції разом із своїм сином, залучивши двох представників криміналітету, вимагали у громадянина 40 тис. доларів США за нібито привласнену ним продукцію під час його роботи на підприємстві, керівником якого є син посадовця. При цьому вони погрожували фізичною розправою йому та його родині.

Під час одержання другої частини "боргу" в сумі 10 тис. доларів США усіх чотирьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Грошові кошти виявлені та вилучені під час проведення невідкладних слідчих дій.

За даними сайту "Тернополяни", мова йде про Євгена Воробця, його сина Василя та друга сина Андрія.

Видання вказує, що затримання відбувалося у трьох різних частинах міста – на майданчику біля автозаправки біля заводу "Ватра" та у приватному секторі Тернополя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпропетровській області 24 вересня Державне бюро розслідувань зловило "на гарячому" одного з прокурорів Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури. За попередньою інформацією, чоловік вимагав та отримав 25 тисяч гривень за скасування постанови слідчої поліції про закриття кримінального провадження.