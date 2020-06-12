У Кабміні пригрозили звільненням главам митної та фіскальної служб
Керівники митної та фіскальної служб України будуть звільнені, якщо не збільшать планові надходження до державного бюджету.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером" 12 червня. Пряма трансляція програми велася на YouTube-каналі (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).
Нагадаємо, виконувачами обов'язків керівників служб є Ігор Муратов (податкова) і Михайло Титарчук (митна).
"Ми очікуємо виконання бюджету 2020 року. Керівництву податкової та митної служби поставлені завдання збільшити планові надходження на 10-15%. Якщо керівництво податкової та митниці не впорається, вони будуть звільнені", – сказав Марченко.
Він додав, що травневий план загального фонду державного бюджету виконано на 100%, у червні очікуваний план також повинні виконати.
Міністр додав, що половину регіональних керівників митних служб і дві третини топ-чиновників податкової служби вже звільнили через неефективну роботу.
"Ніхто не буде терпіти ні корупцію, ні схеми, ні на митниці, ні в податковій. Ми вже провели три колегії митної служби. Звільнили 50% регіональних митників, 2/3 податкової служби також звільнені. Тобто ми робимо певні ротації. Я прекрасно розумію, що цього недостатньо. Все одно є контрабанда", – заявив Марченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був оприлюднений топ злочинних схем із найбільшими втратами для бюджету України. На першому місці – контрабанда та "сірий" імпорт.