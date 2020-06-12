Керівники митної та фіскальної служб України будуть звільнені, якщо не збільшать планові надходження до державного бюджету.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером" 12 червня. Пряма трансляція програми велася на YouTube-каналі (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Сергій Марченко Скрін відео

Нагадаємо, виконувачами обов'язків керівників служб є Ігор Муратов (податкова) і Михайло Титарчук (митна).

"Ми очікуємо виконання бюджету 2020 року. Керівництву податкової та митної служби поставлені завдання збільшити планові надходження на 10-15%. Якщо керівництво податкової та митниці не впорається, вони будуть звільнені", – сказав Марченко.

Він додав, що травневий план загального фонду державного бюджету виконано на 100%, у червні очікуваний план також повинні виконати.

Міністр додав, що половину регіональних керівників митних служб і дві третини топ-чиновників податкової служби вже звільнили через неефективну роботу.

"Ніхто не буде терпіти ні корупцію, ні схеми, ні на митниці, ні в податковій. Ми вже провели три колегії митної служби. Звільнили 50% регіональних митників, 2/3 податкової служби також звільнені. Тобто ми робимо певні ротації. Я прекрасно розумію, що цього недостатньо. Все одно є контрабанда", – заявив Марченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був оприлюднений топ злочинних схем із найбільшими втратами для бюджету України. На першому місці – контрабанда та "сірий" імпорт.

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