Глава 'Укравтодору' пояснив, чому гроші з COVID-фонду витратили на дороги

Влада України вирішила використати частину коштів з COVID-фонду на ремонт і будівництво доріг, оскільки потрібно було вирішувати кризу не тільки в медицині, але і в економіці.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав глава "Укравтодору" Олександр Кубраков. За його словами, навесні в уряді почали обговорювати різні варіанти подолання наслідків коронакризи – не тільки в галузі охорони здоров'я, а й в економіці. Був обраний механізм спецфонду.

"Водночас держава пішла шляхом використання заходів як на підтримку системи охорони здоров'я, так і економіки. А як підтверджують дослідження Світового банку та Всесвітньої організації охорони здоров'я – економічні наслідки коронакризи можуть привести до більшої кількості смертей, ніж власне від хвороби", – пояснив Кубрак.

За його словами, "Укравтодор" ефективно розпоряджається коштами COVID-фонду.

"Уже виконано і оплачено робіт на 20,5 млрд грн. Разом з іншими джерелами фінансування це дало можливість вже отримати на фініші 3700 км. Будівельний сезон триває – план в 4000 км буде виконано", – додав Кубрак.

Він вважає успіхом, що незважаючи на пандемію не було зупинено дорожний проект. Йдеться про мільярдні обіги коштів в українській економіці.

"Ці 35 млрд грн які у наслідку "Укравтодор" отримав з COVID-фонду, планувалося залучити на дороги ще на початку року. У відкритому доступі офіційна презентація наших планів – де суму в 35 млрд грн ми даємо третім джерелом Великого будівництва доріг, як "додаткове бюджетне фінансування". Це повинні були бути гроші "Нафтогазу", які він отримав від "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу. Ці кошти були спрямовані на державні дороги через механізм спецфонду", – сказав керівник "Укравтодору".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 жовтня Кубрак заявив, що жодного спеціального фонду боротьби з COVID-19 не було – така назва виникла помилково.

Станом на 1 жовтня в "коронавірусному" фонді залишився 41 млрд грн. 25 млрд вже витратили на будівництво доріг і амбулаторій, доплати медикам, закупівлі обладнання та індивідуального захисту. Водночас жоден тендер на закупівлю апаратів ШВЛ не відбувся.