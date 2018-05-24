Глава "Української біржі" подав у відставку

Глава "Української біржі" Олег Ткаченко подав у відставку, яку вже затвердила біржова рада.

"Я прожив з УБ істотну частину свого життя, але прийшов час рухатися далі. Хочу побажати колективу, з яким ми разом вже 10 років, подальших успіхів в якнайшвидшій реалізації всього задуманого. Упевнений, що біржа залишиться одним з найбільш активних драйверів розвитку фондового ринку України", - заявив Ткаченко, йдеться на сайті фондового майданчика.

Рада "Української біржі" також прийняла рішення з 1 червня делегувати повноваження тимчасово виконуючого обов'язки голови правління фондового майданчика його першому заступнику Євгену Коміссарову.

"Складно переоцінити внесок Ткаченко в розвиток біржі. Таких професійних і одночасно небайдужих фахівців на нашому ринку небагато. Мені було дуже приємно працювати з Олегом в одній команді і сподіваюся, що він залишиться на фондовому ринку, і у нас ще буде можливість і привід співпрацювати" , - прокоментував відставку глава ради "Української біржі" Артемій Єршов.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна внесла "Московську біржу", яка володіла великими частками в двох з трьох провідних українських фондових бірж, до списку санкцій.