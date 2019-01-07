Глава Світового банку раптово оголосив про відставку: що сталося

Глава Світового банку Джим Йонг Кім несподівано йде у відставку.

Як повідомляє BBC, нинішній глава організації піде з посади вже 1 лютого 2019 року, хоча його контракт закінчується у 2022 році.

У повідомленні говориться, що він "приєднається до фірми і зосередиться на збільшенні інвестицій в інфраструктуру в країнах, що розвиваються".

"Для мене було великою честю служити президентом цієї чудової організації, повної пристрасних людей, відданих справі викорінення бідності в нашому житті", — заявив Кім.

Варто відзначити, це не перша каденція Кіма. Раніше він очолював Світовий банк з 2012 по 2017.

Всесвітній банк має право фінансувати міжнародні проекти розвитку. Створений в 1947 році для відновлення європейських країн, які постраждали від Другої світової війни, він підтримує інфраструктурні проекти за допомогою традиційних позик, безвідсоткових кредитів і грантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітній банк попередив Росію про серйозних проблемах в економіці.