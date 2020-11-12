Глава НБУ сказав, коли чекати МВФ в Україні
Дату приїзду місії Міжнародного валютного фонду в Україну назвуть після вирішення низки питань, які турбують МВФ.
Про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю "Голосу Америки". За його словами, є всі шанси приїзду місії вже до кінця року.
Глава НБУ пояснив, що заради визначених дат, потрібно досягнути прогресу в усіх блоках питань.
"Якщо шляхи вирішення питань будуть напрацьовані, й ми з обох сторін почнемо по них рухатись, то я в цьому питанні є оптимістом – в України є всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року", – розповів Шевченко
Наразі з МВФ обговорюють три блоки питань:
рішення Конституційного суду та антикорупційної діяльності в Україні
проєкт бюджету України на 2021 рік
роботау самого Національного банку.
"Найбільше занепокоєння свого часу викликало рішення Конституційного суду. Але Володимир Зеленський був передбачуваний у своїй реакції на такі виклики від Конституційного суду. Чіткі меседжі, які надав президент, показали, що в України немає іншого шляху, й Україна буде докладати всіх зусиль для того, щоб надалі підтримувати антикорупційну інфраструктуру", – додав Шевченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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