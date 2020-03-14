Глава НБУ Яків Смолій підкреслив, що в умовах посиленої турбулентності на світових ринках через коронавірус критично важливим для України є укладення програми співпраці з МВФ.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку в Facebook. Така заява прозвучала на зустрічі з послами та тимчасово повіреними у справах країн "Великої сімки" – Великобританії, Італії, Канади, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Франції, Японії – і Європейського союзу.

"Наша країна не може собі дозволити подальше зволікання в сьогоднішніх умовах все більш складного доступу на міжнародні ринки капіталу в рік пікових боргових виплат. Я радий, що новий уряд підтвердив збереження курсу на продовження розпочатих реформ і співпраці з МВФ", – зазначив глава НБУ.

Співпраця з МВФ

Смолій розповів, що ефект від поширення коронавірусної інфекції на економіку України "досі обмежений і має нейтральний вплив, проте в майбутньому вона може відчути певний вплив".

Як було відзначено, поширення коронавірусу ризикує призвести до рецесії світової економіки і уповільнення української. Отже, рішення НБУ знизити облікову ставку з 11% до 10% має на меті підтримати українську економіку в такі складні часи, пояснили в НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс заявив, що МВФ збирається і далі співпрацювати з Україною, зокрема, дати їй гроші за новою програмою.

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