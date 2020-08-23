Глава НБУ назвав наслідки підвищення мінімальної зарплати

Підвищення мінімальної зарплати підтримає внутрішній попит і, відповідно, економіку на етапі відновлення.

Таку заяву зробив глава Національного банку України Кирило Шевченко в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, підвищення зарплати з 4700 до 5 тисяч гривень майже не позначиться на загальному рівні інфляції.

Коментуючи підняття мінімальної заробітної плати до 6,5 тисячі гривень, чиновник відзначив, що наразі через загальний низький попит в умовах коронакризи ефект на ціни буде суттєво меншим, аніж у 2017 році.

"Рівень заощаджень населення знизився, а підприємства поки зберігають досить песимістичні очікування і не прогнозують зростання продажів. Водночас підвищення мінімалки підтримає внутрішній попит, а, відповідно, й економіку на етапі відновлення",– пояснив Шевченко.

На думку глави НБУ, важливим є такий показник як коефіцієнт заощаджень населення.

"Починаючи з 2019 року, і ситуація з коронавірусом дуже прискорила цей процес, ми маємо негативний показник накопичень населення... Тут ми як Національний банк, як державний орган у спеціальному статусі не можемо ігнорувати цей тренд. Наше завдання – і ми будемо його виконувати – якщо буде вплив на інфляцію, згладжувати його монетарними методами", – додав Шевченко.

OBOZREVATEL детально розібрався в нюансах підвищення в Україні вже з 1 вересня мінімальної зарплати.