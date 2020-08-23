Голова НБУ Кирило Шевченко сказав, що підвищення мінімальної зарплати підтримає внутрішній попит і, відповідно, економіку на етапі відновлення
За його словами, це не мало б суттєво позначитися на рівні інфляції
На думку глави НБУ, важливим є такий показник як коефіцієнт заощаджень населення
Глава НБУ назвав наслідки підвищення мінімальної зарплати. sigmatv.com.ua
Підвищення мінімальної зарплати підтримає внутрішній попит і, відповідно, економіку на етапі відновлення.
Таку заяву зробив глава Національного банку України Кирило Шевченко в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, підвищення зарплати з 4700 до 5 тисяч гривень майже не позначиться на загальному рівні інфляції.
Коментуючи підняття мінімальної заробітної плати до 6,5 тисячі гривень, чиновник відзначив, що наразі через загальний низький попит в умовах коронакризи ефект на ціни буде суттєво меншим, аніж у 2017 році.
"Рівень заощаджень населення знизився, а підприємства поки зберігають досить песимістичні очікування і не прогнозують зростання продажів. Водночас підвищення мінімалки підтримає внутрішній попит, а, відповідно, й економіку на етапі відновлення",– пояснив Шевченко.
На думку глави НБУ, важливим є такий показник як коефіцієнт заощаджень населення.
"Починаючи з 2019 року, і ситуація з коронавірусом дуже прискорила цей процес, ми маємо негативний показник накопичень населення... Тут ми як Національний банк, як державний орган у спеціальному статусі не можемо ігнорувати цей тренд. Наше завдання – і ми будемо його виконувати – якщо буде вплив на інфляцію, згладжувати його монетарними методами", – додав Шевченко.
OBOZREVATEL детально розібрався в нюансах підвищення в Україні вже з 1 вересня мінімальної зарплати.
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