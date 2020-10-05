Глава Нацполіції виступив за легалізацію проституції

Глава Національної поліції Ігор Клименко заявив, що в Україні варто легалізувати проституцію за умови, що держава зможе законодавчо визначити умови роботи цього "ринку".

В інтерв'ю "РБК-Україна" він додав, що цьому має передувати широка суспільна дискусія. "Я не боюсь про це сказати, бо ця проблема існувала, існує і буде існувати в усьому світі. І Україна тут не виняток", – відзначив Клименко.

Водночас він негативно відгукнувся про легалізацію наркотиків і зброї.

"Що стосується наркотиків і зброї, то негативно. Бо треба спочатку закінчити війну. Кількість зброї, що вилучається поліцією щотижня, вражає. Тому треба навести спочатку порядок з тією зброєю, що в нас є. Що стосується наркотиків, то в мене є кілька цифр, які важливо почути. Так, з початку року поліція вилучила вже 2,6 млн доз наркотиків", – уточнив він.

На його думку, вживання марихуани у медичних цілях має бути чітко визначене законом.

"Але на сьогоднішній день будь-яка легалізація дасть можливість медичним корпораціям під цю марку зробити певні речі чи певні кроки, які потім відобразяться на наших дітях", – наголосив Клименко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Нацполіції вже наводив аргументи, чому він вважає, що проституцію потрібно узаконити. Глава Нацполіції розкрив міжнародний досвід у цій сфері.

Нагадаємо, що у березні 2019 року комітет Верховної Ради з прав людини підтримав законопроєкт про легалізацію медичної марихуани.