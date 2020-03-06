Глава НАБУ змушений затягувати справу "Роттердам+" щоб уникнути відповідальності – Вовк

Директор НАБУ Артем Ситник навмисне затягує розслідування справи "Роттердам+" через хиткість доказової бази й намагається уникнути відповідальності. Про це написав ексглава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці у Facebook.

"Зараз НАБУ/САП, усвідомлюючи хиткість "доказової" бази, уникаючи розгляду по суті своїх фальсифікацій в суді та працюючи в режимі "підозра = доведена вина = PR-зірочки", може нам запропонувати продовження затягування з паралельним ситуативним піаром... Затягування безпосередньо зумовлено хиткістю "доказової бази", численними порушення під час проведення "розслідування", незважаючи на очевидне перевищення розумних строків розслідування як з юридичного боку, так і здорового глузду", – написав Вовк.

На його думку, відсутність результатів чотирирічного розслідування справи змушує керівника НАБУ шукати можливості уникнути відповідальності, особливо напередодні його можливої відставки, тому зараз він призначає винних.

"Чотири роки витрачання коштів і дешевого політичного піару з боку НАБУ, очевидно, матимуть "термін придатності". 7 лютого на останньому брифінгу Ситник, який раніше особисто брехав і стверджував замість суду про незаконність "Роттердам+", почав перекладати відповідальність – тепер це саме "детективи впевнені", а його, нещасну блудну овечку, "переконали в залізній доказовій базі" і черговій "фінішній прямій", – написав Вовк.

Нагадаємо, раніше глава НАБУ Артем Ситник заявив, що затверджена урядом 28 січня 2020 року формула розрахунку ціни на газ із прив'язуванням до його вартості на нідерландському газовому хабі TFF ("Амстердам+") є схожою з формулою визначення ціни на вугілля "Роттердам+".

Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам +") була затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Відповідно до неї, вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам- Антверпен). З 1 липня 2019 року в зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам+" припинилася.

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