Голова МВФ ухвалила остаточне рішення про відставку: що трапилося

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила, що подала у відставку.

"Я зустрілася з виконавчою радою і підтвердила свою відставку з поста директора-розпорядника МВФ 12 вересня 2019 року", – йдеться у заяві Лагард, опублікованій на сайті Фонду.

"Тепер, коли мою кандидатуру висунули на посаду голови Європейського Центробанку, і це забере багато часу, я ухвалила це рішення в інтересах Фонду", – додала вона.

За її словами, виконавча рада МВФ найближчим часом займеться обранням нового директора-розпорядника.

Водночас представники міжнародної організації зазначили, що Девід Ліптон продовжить виконувати обов'язки глави Фонду.

"Ми хочемо висловити нашу щиру вдячність за все те, що Лагард зробила для МВФ. Її досягнення надовго залишать відбиток. Під її керівництвом Фонд успішно допоміг своїм членам впоратися з комплексом безпрецедентних викликів, включаючи наслідки глобальної фінансової кризи", – підкреслили в МВФ.

Лагард очолила Міжнародний валютний фонд у 2011 році, після відставки Домініка Стросс-Кана. Вона стала першою жінкою, яка очолила Фонд.

ЄС офіційно рекомендував призначити Крістін Лагард на пост голови Європейського центрального банку

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада з економічних та фінансових питань ЄС офіційно рекомендувала призначити Лагард на пост голови Європейського центрального банку.

Рекомендація Ради, до якої входять міністри економіки та фінансів країн-членів Європейського Союзу, формалізує підтримку Лагард як кандидата на цей пост.

У той же час Лагард тимчасово склала з себе повноваження директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!