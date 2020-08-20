Глава Мінфіну пояснив, за що звільнив головного митника України

Тимчасового голову Державної митної служби Ігоря Муратова звільнили через зволікання з реформами відомства, зокрема у сфері переходу до роботи у форматі єдиної юрособи.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомив "Інтерфакс-Україна".

"За моєю ініціативою уряд призначив нового тимчасового керівника митниці – Андрія Павловського. Причина цього кадрового рішення в тому, що реформа митниці має рухатися далі, вона не обмежується лише виконанням планових показників наповнення бюджету", – сказав Марченко.

Він зазначив, що з червня митниця почала виконувати план із надходжень до держбюджету, наздоганяючи відставання на початку року. У той же час Марченко наголосив, що останнім часом Держмитслужба зволікала з виконаннями доручень Мінфіну.

"На жаль, останнім часом почастішали випадки зволікань із виконанням доручень Міністерства фінансів щодо подальшого втілення плану дій із реформування митниці. У нинішній складний період це неприпустимо", – сказав глава Мінфіну.

"Зокрема, мало місце постійне зволікання в питанні підготовки й переходу Держмитслужби до функціонування за моделлю єдиної юридичної особи, що є ключовим напрямом реформи до кінця цього року. Крім того, ми дедалі частіше чули від бізнесу про відсутність будь-якої реакції з боку Держмитслужби на ті проблеми, з якими бізнес щодня стикається на митниці. Саме тому було ухвалено рішення здійснити кадрову ротацію", – пояснив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня Марченко заявив, що керівники митної та фіскальної служб України будуть звільнені, якщо не збільшать планові надходження до державного бюджету.