Глава фракції "Голос" поскаржилася на зарплату в 35 тисяч: не вистачає на життя

Голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що їй на життя не вистачає депутатської зарплати в 35 тисяч гривень.

Про це вона повідомила в ефірі програми "Перехресний допит" на 24 каналі. Нардепка додала, що має "фінансову подушку", якою зараз користується.

"Ми розуміємо, що після місцевих виборів нам потрібно буде щось придумати. Або ініціювати питання щодо підвищення зарплат або спробувати допомогти тим людям, в яких є така необхідність влаштуватись на викладацьку діяльність. Тобто отримувати доплати. Нам тоді треба буде з них зняти певну роботу по роботі в фракції, щоб вони могли заробити собі на життя", – сказала Рудик.

Вона пояснила, що важко сказати, якою має бути зарплата депутата, однак, вона має покривати всі потреби.

Кіра Рудик стала головою партії "Голос" 11 березня 2020 року. Зараз вона перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Нардепка закінчила Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Інформаційні технології".

Працювала тестувальницею програмного забезпечення з 2005 року в Software MacKiev, а з 2007 року – в TAIN Ukraine. Рудик керувала київським R&D-офісом, який займається розробкою усього софту для Ring.

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Варто додати, що з 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 тисячі 723 гривні на місяць або 28,31 грн за годину.

У березні 2020 року середня зарплата в Україні, за даними Мінфіну, становила 11 тисяч 446 гривень. Найбільші заробітні плати отримали працівники ІТ-галузі – в середньому 23,3 тисячі гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український депутат анонімно розповів про свої доходи та витрати. Він отримує 38 тис. грн зарплати і кожен місяць витрачає на їжу 8-12 тисяч.