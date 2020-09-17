Глава АМКУ поскаржилася на зарплати у 15 тисяч грн

Зарплата спеціалістів АМКУ складає близько 15 тис. грн, що дуже мало як для фахівців, які у судах вступають проти високооплачуваних юристів фінансово-промислових груп.

Підвищення зарплат там вважають одним із першочергових завдань. Про це заявила голова комітету Ольга Піщанська в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За її словами, зарплати у АМКУ – найнижчі серед органів державної влади, що схожі за функціоналом.

"Ми розслідуємо справи, які стосуються великих фінансово-промислових груп. Не може спеціаліст комітету отримувати зарплату, меншу, ніж у помічника депутата. Рішення Комітету мають великий вплив, а для їх підготовки потрібен серйозний фаховий рівень. Це мають бути освічені люди, які розуміються на економіці і юриспруденції, вміють швидко вникнути в проблематику будь-якого ринку. Подобається нам це чи ні, але такі фахівці дорого коштують на ринку праці", – пояснила глава АМКУ.

За її словами, зараз співробітників мотивують тим, що працювати в АМКУ репутаційно вигідно, можна отримати різноманітний досвід за короткий час, адже Комітет працює з усіма галузями економіки і ринками.

"Тобто підвищення зарплат – моє першочергове завдання", – сказала очільниця комітету.

Як пропонують розраховувати зарплати

За словами Піщанської, у 2019 році економічний ефект від діяльності АМКУ склав 4,3 млрд грн. Це у 20 разів більше, ніж держава витратила на фінансування комітету. Вона вважає, що рівень зарплат слід прив'язати до ключових показників ефективності, які показує кожен працівник.

"Недоцільно прив’язувати зарплати до накладених штрафів у певному процентному співвідношенні, тому що можуть виникати ризики зловживання цим процесом. Накладення штрафів – це покарання порушників. А зарплата – це винагорода особи за виконану роботу та має залежати від KPI працівника", – пояснила Піщанська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету, якими також були урізані зарплати державних службовців, зокрема – суддів.

Пізніше Конституційний суд України ухвалив рішення щодо постанови Кабінету міністрів про введення карантинних обмежень. Згідно з ним, визнаний неконституційним закон про внесення змін держбюджету на 2020 рік, а виробництво по документу уряду було закрито.

28 серпня Конституційний суд України визнав незаконним обмеження зарплат чиновників на час дії карантину, яке було встановлено законом про внесення змін до державного бюджету.

14 вересня стало відомо, що голова АМКУ Ольга Піщанська є власницею чеської компанії, якої немає в її майновій декларації.

16 вересня Кабмін зняв карантинне обмеження зарплат в 47 тис. грн для членів правління та наглядових рад державних ПриватБанку, Ощадбанку та Укрексімбанку. У деяких вони досягають понад мільйон гривень на місяць.