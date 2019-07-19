Гладковський отримав приблизно 80 млн за таємною угодою з армією

Автоскладальний завод №2 компанії "Богдан Моторс" отримав 78,2 мільйона гривень на виконання таємної угоди з Міністерством оборони в рамках державного оборонного замовлення.

Гроші перераховані з рахунку Державного казначейства на приватний рахунок "Богдан Моторс", відкритий в "ОТП банку", повідомив глава експертної організації StateWatch Гліб Канівський, передає "Економічна правда".

Власником корпорації "Богдан Моторс" є Олег Гладковський, який до березня 2019 року був першим заступником секретаря Ради національної безпеки і відповідав за оборонно-промисловий комплекс.

Правда, за що саме сплачені кошти – кількість авто і вартість за одиницю – не вказано.

Водночас пресслужба "Богдан Моторс" зазначала, що корпорація підписала контракти з Міністерством оборони на поставку оновлених санітарних машин "Богдан 2251" та вантажівок "Богдан 6317" для Збройних сил України.

"Державне оборонне замовлення на цей рік сформоване, ще коли Олег Гладковський обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО, і до кінця року саме "Богдан Моторс" забезпечуватиме армію транспортом", – підсумував Каневський.

Олег Гладковський LIGA.net

Гроші перераховані з рахунку Державного казначейства на приватний рахунок "Богдан Моторс" "Економічна правда"

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" звинуватили Олега Гладковського і його сина Ігоря в організації корупційної схеми, в якій високопоставлені фігуранти справи отримували відкати із закупівлі деталей, за які Україна переплачувала у 3-4 рази.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п’ятий президент України Петро Порошенко 4 березня цього року указами звільнив Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО і з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічної співпраці (ВТС) та експортного контролю.

Пізніше стало відомо, що син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський подасть до суду на представників ЗМІ через звинувачення щодо нього та його батька в контрабанді деталей військової техніки з Росії.

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