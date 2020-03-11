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11 березня • оновлено в 18:44
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Гірше за нафтову війну: в Росії заявили про масштабні втрати через угоду з СОТ

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Росія припустилася стратегічної помилки, ставши учасником Світової організації торгівлі (СОТ), тепер не може контролювати свій імпорт.

Про це заявив доктор економічних наук Андрій Гудков в інтерв'ю svpressa. За його словами, підвищення курсу рубля до долара на 10-15% великого значення не має. Експерт зазначає, що гірше може бути тільки участь в СОТ.

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"Нас розвели значно сильніше, ніж на сланцевої нафти. Судіть самі. У Китаю імпортні тарифи 9,5%, і тому він може ефективно регулювати імпорт. А у Росії тариф - 4% з невеликим. Тому ми регулювати імпорт практично не в змозі", - підкреслив Гудков, додавши, що це задавить російську промисловість.

Говорячи про сьогоднішню ситуацію, економіст зазначив, що нинішнє подорожчання долара зіграє на руку економіці РФ - це нібито підстьобне промисловий експорт з Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Падіння рубля в Росії
Місце
Росія
Тег
Світова організація торгівлі (СОТ)
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Petrova Anula
Petrova Anula
Целью российской власти был переход к следующему этапу импортозамещения и дальнейшая работа над отвязкой отечественной экономики от влияния доллара. В минфине также напомнили, что рост курса доллара на один рубль при прочих равных дополнительно дает бюджету 70 млрд рублей нефтегазовых доходов (так как рублевая цена нефти растет). .
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Petrova Anula
Petrova Anula
Целью российской власти был переход к следующему этапу импортозамещения и дальнейшая работа над отвязкой отечественной экономики от влияния доллара. В минфине также напомнили, что рост курса доллара на один рубль при прочих равных дополнительно дает бюджету 70 млрд рублей нефтегазовых доходов (так как рублевая цена нефти растет).
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Я точно на свинapнoм сайте,я уже стал сомневаться..???
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