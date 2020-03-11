Гірше за нафтову війну: в Росії заявили про масштабні втрати через угоду з СОТ

Росія припустилася стратегічної помилки, ставши учасником Світової організації торгівлі (СОТ), тепер не може контролювати свій імпорт.

Про це заявив доктор економічних наук Андрій Гудков в інтерв'ю svpressa. За його словами, підвищення курсу рубля до долара на 10-15% великого значення не має. Експерт зазначає, що гірше може бути тільки участь в СОТ.

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"Нас розвели значно сильніше, ніж на сланцевої нафти. Судіть самі. У Китаю імпортні тарифи 9,5%, і тому він може ефективно регулювати імпорт. А у Росії тариф - 4% з невеликим. Тому ми регулювати імпорт практично не в змозі", - підкреслив Гудков, додавши, що це задавить російську промисловість.

Говорячи про сьогоднішню ситуацію, економіст зазначив, що нинішнє подорожчання долара зіграє на руку економіці РФ - це нібито підстьобне промисловий експорт з Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу;

6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК+ по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:

Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн в день (або понад $ 3 млрд на місяць).

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