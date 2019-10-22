"Гірше за МММ": Гонтарева назвала ПриватБанк фінансовою пірамідою

Колишня глава НБУ Валерія Гонтарєва розповіла, що до націоналізації ПриватБанк був фінансовою пірамідою.

В інтерв'ю каналу "Прямий" вона сказала, що вважає абсурдною заяву бізнесмена Ігоря Коломойського про намір отримати $2 млрд компенсації за втрату фінустанови.

"Банк був порожньою пірамідою, гіршою за "МММ". Там не те що капіталу, там активів не було. На сьогодні 217 млрд грн неповернених кредитів, виданих пов'язаним із акціонерами особам. Уже мене немає два з половиною роки (на посаді голови НБУ. - Ред.), банк у державних руках перебуває майже три роки. Не виплачено жодної копійки за цими кредитами, жодної. Тобто ми постійно говоримо, що держава внесла 155 млрд грн, а насправді колишні власники винні ПриватБанку 217 млрд грн", – зазначила вона.

Гонтарева підкреслила, що не знає, на які $2 млрд компенсації сподівається Коломойський: "Ми говоримо про дірку. Звідти гроші вийти не можуть. Ось є діра, а є гроші. Я навіть не знаю, про які $2 млрд... це нонсенс і черговий театр абсурду, який я навіть не хочу обговорювати".

Гонтарева і Коломойський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. В кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, що призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також до низки компаній, які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку по всьому світу. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

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