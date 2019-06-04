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Гине врожай: у Криму забили на сполох через наслідки окупації

1.8тЧитати матеріал російською

У анексованому Криму за кілька років через перебої із поставками води почала в'янути сільськогосподарська культура.

Так, по завіреннях кримських фермерів, різко погіршилося тваринництво, також кримчанам довелося відмовитися від вологозалежних культур, сказано в матеріалі "Крым.Реалии".

За заявами так званого голови Криму Сергія Аксьонова РФ виділяє великі кошти на розвиток сільського господарства. "В цілому Республіка Крим за останні п'ять років отримала понад 9 млрд рублів на розвиток сільського господарства, а в минулому році 91 фермер отримав державну підтримку на суму 170 млн рублів", – повідомив окупант.

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Однак російська журналістка Оксана Якубець вкрай скептично ставиться до позитивістського відношення Аксьонова щодо сільськогосподарської культури в Криму. Вона зазначає, що кримського виробника вкрай мало, і що в Росії (зокрема і на самому півострові) за кримську продукцію видають закордонні продукти.

"На вулицях Москви і Санкт-Петербурга сьогодні ви побачите полуницю чию завгодно, тільки не кримську. Це стосується не тільки полуниці, а й овочевої продукції. Картопля, морква, часник, капуста, цибуля – у кримського фермера просто відбили бажання вирощувати свою, екологічно чисту продукцію", - пояснила вона.

Також незадоволений станом сільського господарства в цілому і тваринництвом зокрема власник сафарі-парку "Тайган" і ялтинського зоопарку "Казка" Олег Зубков. Він зазначає, що не так давно кримська продукція була гордістю півострова, і що тепер йому доводиться купувати м'ясо в Калмикії, Осетії та інших далеких місцях.

"Повірю в розвиток сільського господарства лише тоді, коли мої леви і тигри будуть харчуватися кримським м'ясом", - відмітив він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму окупанти почали бити на сполох через повну неготовність півострова до курортного сезону - стічні води потрапляють в море, сміття не вивозять тижнями, а туристів дуже мало.

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Тема
анексія Криму
Особа
Сергій Аксьонов
Місце
Україна
Тег
Крим
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Дудко Олег
Дудко Олег
Типично хохляцкая манера-насрать соседу под дверь, а потом орать про вонь в подъезде и размещать свои фото на фоне кучи в сети, как доказательство жутких порядков у соседа.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Кастрюли всё о Крыме пекутся...
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Напомните мне пожалуйста,чьи фашисты воду перекрыли...
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Борисс Робот
Борисс Робот
Morjakov Alex, напомни мне пож. чьи фашисты захватили Крым...
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