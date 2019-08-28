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"Гігантське падіння запасів": ціни на нафту злетіли до нової позначки

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Ціни на нафту еталонних марок у середу, 28 серпня, зросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 60,05 долара за барель, що на 2,2% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 3,3% – до 55,48 долара за барель.

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Котирування Brent зросли

Котирування Brent зросли

ICE Futures

Котирування WTI зросли

Котирування WTI зросли

ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 1,8% до 57,40 долара за барель

Котирування Urals зросли

Котирування Urals зросли

Maanimo

Ціни на нафту еталонних марок піднімаються на тлі даних Американського інституту нафти (API) про істотне скорочення запасів у Сполучених Штатах.

Зокрема, запаси сировини в США на минулому тижні впали на 11,1 млн барелів, повідомляє "Інтерфакс".

"Гігантське падіння запасів на якийсь час відсунуло на задній план побоювання з приводу рецесії у США. Особливо порадувало інвесторів скорочення запасів продуктів нафтопереробки", – резюмував керуючий партнер VM Markets Стівен Іннз.

Ціни на нафту виросли

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок також має рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Теги
нафта Brent WTI
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