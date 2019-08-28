"Гігантське падіння запасів": ціни на нафту злетіли до нової позначки

Ціни на нафту еталонних марок у середу, 28 серпня, зросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 60,05 долара за барель, що на 2,2% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 3,3% – до 55,48 долара за барель.

Котирування Brent зросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 1,8% до 57,40 долара за барель

Котирування Urals зросли Maanimo

Ціни на нафту еталонних марок піднімаються на тлі даних Американського інституту нафти (API) про істотне скорочення запасів у Сполучених Штатах.

Зокрема, запаси сировини в США на минулому тижні впали на 11,1 млн барелів, повідомляє "Інтерфакс".

"Гігантське падіння запасів на якийсь час відсунуло на задній план побоювання з приводу рецесії у США. Особливо порадувало інвесторів скорочення запасів продуктів нафтопереробки", – резюмував керуючий партнер VM Markets Стівен Іннз.

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок також має рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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