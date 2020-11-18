Гетманцева можуть відправити у відставку: депутати подали проєкт постанови

Роман Груша Економіка 10:41, 18.11.2020

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №4393 про звільнення народного депутата від "Слуги народу" Данила Гетманцева з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Гетманцева хочуть звільнити "у зв'язку з незадовільною роботою на посаді". Про це повідомляється на сайті Ради.

Ініціаторами відповідного проєкту постанови виступили понад 30 народних депутатів.

Станом на середу, 18 листопада, текст проєкту №4393 відсутній.

Ініціаторами звільнення виступили понад 30 народних депутатів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гетманцев пояснив, навіщо бізнес змусять використовувати касові апарати.

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