Гетманцева можуть відправити у відставку: депутати подали проєкт постанови

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №4393 про звільнення народного депутата від "Слуги народу" Данила Гетманцева з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Гетманцева хочуть звільнити "у зв'язку з незадовільною роботою на посаді". Про це повідомляється на сайті Ради.

Ініціаторами відповідного проєкту постанови виступили понад 30 народних депутатів.

Станом на середу, 18 листопада, текст проєкту №4393 відсутній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гетманцев пояснив, навіщо бізнес змусять використовувати касові апарати.