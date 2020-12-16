Податки в Україні можуть знизити майже на 20%, – Гетманцев

В Україні можуть об'єднати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), податок на доходи фізичних осіб і військовий збір в єдиний платіж і знизити ставку по ним до 25%.

Як заявив в інтерв'ю "Сегодня" глава комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев, почалася підготовка законопроєкту, який передбачає податкові нововведення.

Так, зараз ставка ЄСВ становить – 22%, ПДФО – 18%, військовий збір – 1,5%. Загалом сума виплат по цих податках зараз становить 41,5%. Новий же законопроєкт пропонує знизити податкову ставку до 30% у 2022 році і на 1% опускати її щороку, поки вона не досягне 25%.

"У нас в комітеті вже розроблено законопроєкт, і я думаю, що ми найближчим часом його представимо суспільству. Цей проєкт передбачає об'єднання єдиного соціального внеску (ЄСВ), податку на доходи фізичних осіб і військового збору в єдиний платіж. При цьому ми б зменшили ефективну ставку оподаткування фонду оплати праці. Зараз ефективна ставка становить 34%. Ми запропонували б вийти на 30% зі зниженням її щороку на 1% – до 25%", – пояснив нардеп.

Гетманцев також анонсував розширення податкових відрахувань (зменшення оподатковуваного доходу), що має стимулювати громадян подавати декларації. Але є умова – ними можна буде скористатися тільки при подачі декларації.

"Ми пропонуємо ввести податкові відрахування, наприклад, для туристичних поїздок всередині країни, для навчання за кордоном і т. д. Для тих, у кого в складі сім'ї є людина старша за 80 років, теж пропонується зменшити оподатковувану базу на розмір мінімальної зарплати. Це, з одного боку, дозволить зменшити податкове навантаження на людей, а з іншого боку – змусить людей вести свою фінансову історію, як це роблять у всіх економічно розвинених країнах", – пояснив глава фінансового комітету.

Підводні камені такого нововведення

Кожен працевлаштований українець повинен віддавати частину зароблених грошей на утримання пенсіонерів. Гроші надходять до Пенсійного фонду і їх відразу ж роздають. Через впровадження коронавірусних обмежень і поблажок для платників ЄСВ до Пенсійного фонду в квітні надійшло майже на 1 млрд менше, ніж у квітні 2019 року.

Витрати фонду перевищили доходи майже на 5 млрд грн. Всього ж протягом 13 років фонд заборгував українській скарбниці майже 50 млрд грн. І ця сума буде тільки рости.

Таким чином озвучені Гетманцевим ініціативи можуть коштувати бюджету мільярдів недоотриманих доходів. Оскільки в Україні дуже висока доля тіньового бізнесу і навіть зараз 40% податків платять з мінімальної зарплати – 5000 грн.

Нагадаємо, Податковий кодекс дозволяє українцям в окремих випадках повернути частину сплаченого ПДФО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні близько мільйона підприємств платять зарплати в "конвертах". 20% всього населення працюють неофіційно. Втрати Пенсійного фонду від цього становлять близько 25-27 млрд гривень.