Гетманцев сказав, чи вплине рішення КСУ на співпрацю з МВФ

Валентина Гембарська Економіка 10:59, 2.11.2020

В Україні кожна ситуація впливає на співпрацю з Міжнародним валютним фондом тією чи іншою мірою.

Про це заявив глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи вплив рішення КСУ на співпрацю України з МВФ, передає УНН. За його словами, президент Володимир Зеленський подав відповідний законопроєкт в Раду, яким надав оцінку рішенням КСУ.

"Кожна ситуація впливає на співпрацю з МВФ в тій чи іншій мірі. Водночас, позиція президента та всього суспільства, по відношенню до антикорупційних заходів, є незмінною, послідовною та категоричною. У будь-якому випадку, ми не допустимо повернення назад проведених реформ у цій сфері. Ми не допустимо жодних послаблень. Президент надав оцінку ситуації законопроєктом, який було подано до ВР України. Верховна Рада розглядає зараз цей законопроєкт", – наголосив Гетманцев.

Як писав OBOZREVATEL:

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