Гетманцев розвінчав три міфи довкола обов'язкового встановлення РРО

Навколо обов'язкового встановлення РРО фізичними особами підприємцями існує багато міфів, які "тіньовики" створити спеціально, щоб зірвати податкову реформу в Україні.

Таку заяву зробив глава фінансового, митного і податкового Комітету Верховної Ради, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев у відеозверненні, опублікованому у його телеграм-каналі. Він підкреслив, що через такі міфи малий бізнес дуже болісно сприймає всі податкові інновації (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

РРО повинні застосовувати ФОПи, які здійснюють свою діяльність на ринку або надають свої послуги населенню.

"Це повна категорична нісенітниця. Почитайте закон – дуже вас прошу. Ми спеціально вивели з під фіскалізації фізичних осіб 1 групи Єдиного податку, збільшивши ліміт до 1 млн грн. Навіть щодо тих видів ризикових операцій, які ми фіскалізуємо, наприклад, текстиль. Ми для ринку зробили виняток: на ринках ті люди, які торгують текстилем, не повинні ставити РРО. Так само як і не повинні ставити його при наданні побутових послуг для населення – перелік яких ми, до речі, пропонуємо розширити", – пояснив Гетманцев.

Зобов'язують всіх платників єдиного податку вести первинну документацію товару або бухгалтерію.

"Це маячня така ж як і перший міф. Брехня тих людей, які займаються політичним майбутнім. Ми вимагаємо ввести повноцінну первинну документацію для 3 галузей: ювелірка, побутова техніка та ліки. Не вірте шахраям – немає вимоги ввести первинну документацію. Обов'язок щодо введення РРО складається тільки в обліку реалізації товарів, які знаходяться у ФОПів", – додав глава фінансового комітету.

Необхідно придбати залізне або програмне РРО та платити за обслуговування, а також найняти нового працівника.

"Податкова служба спеціально розробила програмне забезпечення, яке згідно з нормами закону є безкоштовним. Воно працює з 1 серпня цього року. 50 тисяч підприємців вже зареєструвалися і завантажили собі ПО і користуються ним. Воно дуже просте – не потрібно ніяких особливих знань. Його встановлюють на смартфон і користуються безкоштовно. Також існує безліч додатків, які можна завантажити і використовувати. Це не державні сервіси і вони беруть певні гроші. Держава грошей не бере – качайте безкоштовно", – підсумував нардеп.

За його словами, такі міфи породжуються свідомо на користь конкретних ділків, проти яких насправді і спрямовані податкові нововведення.

"Це великі мережі і інтернет магазини, які реалізують контрабандний товар і прикриваються єдиним податком. Ми розуміємо, що мільярдні обороти не можна ховати під єдиний податок. Не вірте у міфи", – заявив Гетманцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада понад 1000 фізичних осіб-підприємців вийшли під Верховну Раду на акцію протесту.

Під гаслом "Детінізація – це цивілізація!" представники легального малого бізнесу вимагали від народних депутатів запобігти ухваленню двох законопроєктів про повернення всім без винятку ФОПам права працювати без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вислухав представників ФОПІВ і їхНІ вимоги, але з представниками "Автоєвросили" спілкуватися не захотів.

"Думаю, податкова повинна розібратися, якось спростити це для людей... Ми повинні зробити так, щоб великі рітейлери змогли відмовитися від ФОП", – заявив Корнієнко.

Згодом Разумков повідомив, що Верховна Рада України перенесе на рік рішення про обов'язкове використання касових апаратів.

Але в той же день Рада провалила цей законопроєкт.