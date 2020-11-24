Гетманцев розповів, як РРО в аптеках врятують українців від контрафактних ліків

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що обов'язкове використання РРО в аптеках дозволить захистити українців від контрафактних ліків.

"Ось приклад продажу контрафактних ліків без РРО за нефіскальним чеком. Сьогодні. У Києві. Серед білого дня", – пише в Telegram Гетманцев, публікуючи знімки куплених таблеток.

За його словами, відповідні ліки виготовлені в Росії і не зареєстровані в Україні.

"А тепер підіть доведіть хто, коли і як продав ці ліки людині, яка не приведи Господи, від них помре. І заодно поясніть родичам, що фіскалізацію торгівлі ліками треба скасувати, як того вимагає натовп під ВР", – резюмував Гетманцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада монобільшість Верховної Ради вдруге провалила законопроєкт №4313-Д, який передбачає відстрочку на 1 рік обов'язкового використання РРО для фізосіб-підприємців.

Того ж дня у центрі Києва виникли бійки учасників акцій протесту з поліцією: у будівлі Кабінету міністрів протестували підприємці та представники бізнесу "Кабмін на карантин!", А біля Верховної Ради протестували підприємці з вимогою скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також ухвалити законопроєкти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.

Також в Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №4393 про звільнення народного депутата від "Слуги народу" Данила Гетманцева з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Гетманцева хочуть звільнити "у зв'язку з незадовільною роботою на посаді".