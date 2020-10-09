Гетманцев розповів, як Кабмін приховав провал із митницею

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в уряді маніпулюють інформацією про успіхи митниці, занижуючи плани зборів.

"Подивіться, наскільки впав імпорт у нас, в 2020 році, і наскільки впали нарахування і, відповідно, індикативи наскільки були зменшені. Це несумірні цифри просто", – повідомив народний депутат від партії "Слуга народу" в інтерв'ю ЕП.

"Якщо імпорт впав, наприклад, в червні-липні на 7%, чому планові індикативи ми на 20% зменшуємо, а потім захоплено рапортуємо про перевиконання?" – додав Гетманцев.

У зв'язку з цим депутат підтримав критику Верховної Ради на адресу міністрів.

"Якщо ми бачимо, що, наприклад, є провал по митниці, ми пропонуємо допомогу міністру, щоб налагодити роботу на митниці. Нічого не відбувається. Коли приходить бізнес, коли ми бачимо цифри надходжень до бюджету, що робити? Ви пропонуєте просто мовчати?" – задався питанням Гетманцев.

За його словами, в результаті подібних маніпуляцій в оману вводиться вище керівництво країни.

"Ми не можемо дозволити члену нашої команди, за якого ми всі несемо політичну відповідальність, в одній заяві стверджувати, що на митниці ховається 5-10 млрд грн в місяць, а в другому, при абсолютно необґрунтованому зменшенню індикативів – що все добре, і реформування йде повним ходом, і ми перевиконуємо плани", – резюмував Гетманцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна митна служба за підсумками вересня перевиконала план із надходжень до державного бюджету на 1 млрд грн. Зокрема, до бюджету було перераховано 33,15 млрд грн.