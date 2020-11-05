Гетманцев пояснив, навіщо бізнес змусять використовувати касові апарати

Глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що обов'язкове використання РРО для фізосіб-підприємців дозволить захистити права споживачів в Україні.

"Це право 40 млн наших громадян на чек. На захист своїх прав споживачів. Задайте собі питання – вас не обманювали при покупці? Чи не відмовлялися приймати бракований товар? Так ось, чек – це якраз про вашу захист", – повідомив народний депутат від партії "Слуга народу" у Telegram.

Крім того, за його словами, фіскалізація це:

право бізнесу працювати в білу, чесно і не ховаючись, і не ухиляючись від податків. Це рівні правила роботи для самих ФОП;

припинення схем ухилення від оподаткування величезних мереж та інтернет-магазинів, що працюють як малий бізнес;

припинення контрабандних потоків, які реалізуються через ФОП без РРО.

"Що ми просимо зробити бізнес? Ми не підвищуємо податки, ні! Ми, навпаки, розширили систему єдиного податку, збільшивши ліміти. Ми просимо одного – скачати з сайту податкової безкоштовний додаток Е-чек собі на смартфон і вести облік продажів через електронне РРО. Усе!" – резюмував Гетманцев.

Напередодні Верховна Рада провалила законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік обов'язкового використання РРО для фізосіб-підприємців. Законопроєкт було в терміновому порядку зареєстровано в Раді після масштабних протестів, які пройшли під стінами Ради 3 листопада. За відповідний документ №4313 проголосували 212 нардепів.

Обов'язкове використання РРО для фізосіб-підприємців дозволить захистити права споживачів в Україні

Що передувало

У вівторок, 3 листопада, понад 1000 фізичних осіб-підприємців вийшли під Верховну Раду на акцію протесту.

Під гаслом "Детінізація – це цивілізація!" представники легального малого бізнесу вимагали від народних депутатів запобігти ухваленню двох законопроєктів про повернення всім без винятку ФОПам права працювати без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

В іншому разі, на думку підприємців, депутати підтримають корупціонерів і "тіньовиків", які завдають Україні найбільшої шкоди – фінансової та репутаційної.

Із 1 січня 2021 року в Україні набуде чинності низка законодавчо-нормативних актів про використання певними категоріями підприємців РРО. Законодавчі новації, ініційовані главою Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим, пройшли публічні обговорення й були підтримані профільними асоціаціями малого бізнесу.

Вийти на мітинг людей змусила інформація про намір зацікавлених бізнес-груп провести через парламентське лобі два законопроєкти – №3853-1 і №3853-2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада в Києві біля Верховної Ради України зібрався масовий мітинг власників автомобілів на європейській реєстрації та ФОП.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вислухав представників ФОП і їхні вимоги, але з представниками "Автоєвросили" спілкуватися не захотів.

"Думаю, податкова має в цьому розібратися, якось спростити це для людей... Ми повинні зробити так, щоб великі ритейлери змогли відмовитися від ФОП", – заявив Корнієнко.

Згодом Разумков повідомив, що Верховна Рада України перенесе на рік рішення про обов'язкове використання касових апаратів.