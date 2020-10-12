В Україні у 2021 році буде колапс у медицині, – Гетманцев

У 2021 році в Україні може відбутися колапс у медицині через недостатнє фінансування.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає УНН. Він підкреслив, що необхідно збільшити видатки на медицину у бюджеті на 2021 рік.

"Якщо говорити про видатки бюджету, то вочевидь, за рахунок цих грошей, які ми вважаємо резервом бюджету, необхідно профінансувати крім зменшення дефіциту, також медицину, бо той рівень фінансування медицини, який є у бюджеті – це просто колапс із медициною буде наступного року, ми з вами провалимо медичну реформу. І будуть шукати проблеми у моделі медичної реформи, прийнятих рішеннях, а не у тому, що просто грошей немає. Тому я пропоную додати 25 млрд на медицину і взяти їх з дохідної частини бюджету", – додав Гетманцев.

Глава фінасового комітету додав, що всі необхідні пропозиції про зміни в держбюджет вже внесено, оскільки за регламентом це потрібно було зробити до 1 жовтня.

"Пропозиції вже всі зроблені, бо ми до 1 жовтня повинні подавати поправки до тексту бюджету, всі поправки подані. Ми командою вивчили проєкт бюджету і знайшли, що там є резерв, це навіть, якщо не різати статті вже дуже сильно, якщо просто підійти до бюджету здраво – резерв у розмірі 82 млрд гривень, з яких десь 78 млрд – це заниження по доходах і все інше – просто перерозподіл видаткових статей бюджету", – зазначив він.

У проєкті бюджету на 2021 рік на Міністерство охорони здоров’я пропонується виділити понад 155,2 млрд гривень.

Нагадаємо, що за кошти із спеціально створеного Фонду боротьби з COVID-19 досі не придбали жодного аппарату штучної вентиляції легень, які потрібні хворим з тяжким перебігом коронавірусу. Водночас з уже витрачених 25 млрд грн найбільше пішло на дороги, допомогу безробітним і виплати медикам, поліцейським і працівникам МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні державний борг досяг позначки в 2,3 трлн грн. Проєкт бюджету на 2021 рік розрахований зважаючи на величезний дефіцит, який знову доведеться покривати новими боргами.

Верховна Рада планує розглянути проєкт державного бюджету на 2021 рік у першому читанні 20 жовтня.