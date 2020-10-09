Розкрито справжню причину обмежень у 5 тисяч грн щодо переказів на картку

Обмеження на банківські перекази в розмірі 5 тисяч гривень ввели заради боротьби з податковими скрутками.

Про це в інтерв'ю "Економічній правді" заявив глава парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він наголосив, що з часу набуття законом чинності – 28 квітня 2020 року – скруток стало менше.

"Тут різні фактори відіграли роль. Я хочу звернути вашу увагу на закон, з якого я почав, про фінансовий моніторинг, ми його виклали в новій редакції. Пам'ятайте, що люди не можуть зробити переказ більш ніж на 5 тисяч, через що є невдоволення людей. Крім 5 тисяч, там є й інші норми, які приводять у відповідність закон з європейської директиви. За європейську директиву банк не просто рапортує про якісь операції, які йому здаються сумнівними, банк формує так звані кейси. Тобто всю структуру угоди, всю структуру платежів", – пояснив він.

Гетманцев зазначив, що спочатку ця інформація потрапляє в службу фінансового моніторингу, а далі – у податкову міліцію.

"Тобто кінець скруток прийшов звідти, звідки ніхто не очікував. Ввівши ці норми для банківської системи, ми, по суті, зробили неможливими скручування. Ми зробили неможливими будь-які системні операції, спрямовані на ухилення від оподаткування. Тож вони ще можуть існувати. Я не відкидаю, що на середньому рівні податкової міліції вони ще можуть про щось "домовитися". На жаль, податкова міліція у нас не реформована, це правда. Але це стає для них, по-перше, дорожче набагато, а по-друге, ще пів року і такі системні операції з ухилення від оподаткування взагалі зникнуть. Їх не зможе "прикрити" ніхто", – підсумував глава фінансового комітету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 28 квітня для того, щоб перевести суму від 5 тис. грн, потрібно спочатку пройти ідентифікацію. Якщо ви під час роботи з терміналом ідентифікуєте себе карткою, то ви вже пройшли ідентифікацію. А якщо картки немає, доводиться показати паспорт.