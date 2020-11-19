Гетманцев написав постанову про звільнення і відкликав її

Народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев зареєстрував власний проєкт постанови про відкликання з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Однак у підсумку він відкликав відповідний документ.

"Вирішив подати альтернативний проєкт постанови про своє звільнення. Мені здається, мотивував більш обгрунтовано", – написав депутат на своїй сторінці в Facebook.

"Відкликати Гетманцева Данила Олександровича, народного депутата, з посади голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики... оскільки продовження його діяльності з розробки проєктів законів з питань оподаткування має на меті припинити незаконні схеми з ухилення від оподаткування та завдати шкоди від цього багатьом поважним людям і тому унеможливлює виконання ним своїх обов'язків", – йдеться у проєкті.

Однак пізніше Гетманцев заявив, що не розраховував, що проєкт постанови про відкликання з посади голови податкового комітету викличе потік підтримки його діяльності.

"Причому абсолютною несподіванкою для мене стала підтримка багатьох людей, яких завжди до цього вважав своїми опонентами. Дякую усім! І так, звичайно, відкликаю вчорашню постанову власного авторства", – резюмував він.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №4393 про звільнення народного депутата від "Слуги народу" Данила Гетманцева з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

За словами Гетманцева, постанова пов'язана з тим, що він виступив категорично проти законопроєкту про зменшення ставки ПДВ для аграріїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради провалила законопроєкт №4313-Д, який передбачає відстрочку на 1 рік обов'язкового використання РРО (реєстратори розрахункових операцій) для фізосіб-підприємців.

Документ був в терміновому порядку зареєстрований в Раді після масштабних протестів, які відбулися під стінами Ради 3 листопада. З першої спроби його ухвалити також не вдалося – не вистачило голосів нардепів. Пізніше документ був доопрацьований і повторно поданий в зал, але депутати знову його провалили.

Що передувало

У вівторок, 3 листопада, понад 1000 фізичних осіб-підприємців вийшли під Верховну Раду на акцію протесту.

Під гаслом "Детінізація – це цивілізація!" представники легального малого бізнесу вимагали від народних депутатів запобігти ухваленню двох законопроєктів про повернення всім без винятку ФЛПам права працювати без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

В іншому випадку, на думку підприємців, депутати підтримають корупціонерів і "тіньовиків", які завдають Україні найбільшої шкоди – фінансової і репутаційної.

З 1 січня 2021 року в Україні набуде чинності низка законодавчо-нормативних актів про використання певних категорій підприємців РРО. Законодавчі новації, ініційовані главою Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим, пройшли публічні обговорення і були підтримані профільними асоціаціями малого бізнесу.

Вийти на мітинг людей змусила інформація про намір зацікавлених бізнес-груп провести через парламентське лобі два законопроєкти – №3853-1 і №3853-2.