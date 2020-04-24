Гетманцев: команда Верланова знищила злочинні схеми минулої влади у фінансовій сфері

Команда голови ДПС Сергія Верланова зуміла побороти старі схеми. Це не подобається

тим ділкам, представникам минулої влади, які роками отримували від цих схем

злочинні доходи. Тому звинувачення зі сторони опозиції на адресу податкової не

відповідають дійсності, і про це красномовно говорять цифри.

Про це заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час брифінгу у стінах Верховної Ради 24 квітня, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для перевірки заяв ексміністра фінансів Ігоря Уманського.

На початку свого виступу Данило Гетманцев наголосив, що за підсумками 2019 року

податкова служба вперше за багато років не тільки змогла виконати план з надходжень до держбюджету, а і навіть перевиконати його на 3,2 млрд грн.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики зазначив, що позитивна тенденція з наповнення держбюджету збереглася і у 2020 році. Адже у першому кварталі до загального фонду держбюджету надійшло 110,8 млрд грн, що на 14,3 млрд грн, або на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Зростання по бюджетоутворюючих платежах, зокрема по ПДВ – сальдо 63,8%. Акцизний податок – плюс 2 млрд грн, або плюс 19%. Податок та збір на доходи фізичних осіб – плюс 4,1 млрд, або 16,8%. Надходження акцизного податку з лікеро-горілчаних виробів у березні склало 131, 2% від березня 2019 року. Відрахування від спирту зросли більше ніж у 8 разів (!)", – підкреслив Гетманцев.

"Про що свідчать ці цифри? Вони свідчать про те, що з приходом нової команди у Державну податкову службу завершилися старі схеми. Так, дійсно вони не могли завершитися в один день – робота тривала протягом багатьох місяців. Але на сьогодні ми можемо констатувати, що стан справ значно покращився і незалежно від того, що економіка держави падає, відрахування – зростають", – наголосив Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

"Безперечно, це не подобається тим ділкам, які раніше кормилися, отримували злочинні доходи від схем, які ми на сьогодні припинили. Безперечно, вони звинувачують нову владу, звинувачують команду фіскальних органів у тому, що не відповідає дійсності. Тому звідси ми бачимо заяви деяких посадовців, у тому числі, і нашого Кабінету Міністрів, тих посадовців, які були, на жаль, нашою кадровою помилкою, і намаганні опозиції знайти темну кішку у тій кімнаті, де її нема", – додав він.

Зазначимо, що на початку брифінгу Данило Гетманцев привітав усіх присутніх з святом Великодня, яке, за його словами, "дає надію на те, що добро завжди перемагає зло". Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев назвав звинувачення екс-міністра фінансів Ігоря Уманського про недоотримання держбюджетом 5 млрд грн через схеми з ПДВ безпідставними й такими, що не находять підтверджень. На думку Гетманцева, Уманський розповсюджує заяви ображеного хлопчика, якого змусили піти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новій Державній податковій службі вдалося припинити більшу частину системних схем зловживання з ПДВ, які мали місце за попередньої влади, що є великою перемогою.